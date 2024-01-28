إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

أصيب شخصين إثر حادث انقلاب سيارة، بالطريق الصحراوي في الصف، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الصف اتجاه مناطق الجنوب، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

فور تلقى البلاغ بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة الصف، انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

وفى سياق متصل فقد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على طريق قرية الهنادي، مما أسفر عن إصابة 15 مواطنا بكدمات وكسور من الركاب، وتم نقلهم لمستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إخطارا من أهالى قرية الهنادي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق محملتين بالركاب، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا من الركاب بالسيارتين بكدمات وجروح طفيفة وتم نقلهم للمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.