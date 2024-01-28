قرار من النيابة حول متهمين بسرقة بطاريات سيارة في الأميرية

أصدرت نيابة شمال القاهرة، قرارًا بحبس عاطلين لاتهامهما بسرقة بطاريات سيارة في الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية، لقيامهما بسرقة بطارية سيارة حال توقفها بدائرة القسم

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة بأسلوب "فتح الكبود"، كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات وأقرا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط البطاريات المستولى عليها بمسكنهما.