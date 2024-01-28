حبس عاطل وصاحب مطبعة في الإسكندرية بتهمة التزوير

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل وصاحب مطبعة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تصنيع أختام شعار الجمهورية والاكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية" ومالك ورشة طباعة، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي عدد من الأختام لشعار الجمهورية تقرأ بصماتهم لجهات حكومية مختلفة الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى تصنيع الأختام والأكلاشيهات المزورة، و بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إلية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيقات.