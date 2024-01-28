هل يسبب داء القطط إجهاض الحامل؟ (فيديو)

قال الدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد، إن مرض داء المقوسات، المعروف أيضًا باسم داء القطط، هو عدوى طفيلية شائعة يمكن أن تصيب البشر والحيوانات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد، أن مرض داء القطط ينتقل إلى البشر عن طريق تناول اللحم النيء أو غير المطهو جيدًا، أو الفواكه والخضراوات التي لم تغسل جيدًا، أو فضلات القطط.

وأضاف أن المرض في معظم الأحيان لا يكون له أعراض، لذلك فمن الصعب اكتشافه، ومع ذلك، يمكن أن يسبب بعض الأعراض، مثل الحمى والتعب وتضخم الغدد الليمفاوية والصداع وآلام العضلات.

داء المقوسات ليس من الأمراض الخطيرة

وأكد أن مرض داء المقوسات ليس من الأمراض الخطيرة كما يعتقد الكثير من الناس، إلا أنه يمكن أن يكون خطيرًا على الفئات المعرضة للخطر، مثل الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان.

وبالنسبة للنساء الحوامل، أوضح الدكتور جعفر أن مرض داء المقوسات يمكن أن ينتقل إلى الجنين ويسبب الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو تشوهات خلقية، ومع ذلك، من النادر أن يكون هذا المرض هو سبب الإجهاض.