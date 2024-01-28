تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الكونغو اليوم في دور الـ16

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم الأحد، أمام الكونغو الديمقراطية، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويفتقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لخدمات محمد صلاح بداعي الإصابة كما يغيب لاعب الوسط إمام عاشور بسبب بروتوكول العلاج الطبي بعد إصابته بارتجاج في المخ، إلى جانب محمد الشناوي المصاب بخلع في الكتف، بينما لم يعلن منتخب الكونغو الديمقراطية عن إصابات في صفوفه.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية اليوم

في حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد النني.

في الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

موعد مباراة مصر والكونغو الديموقراطية اليوم في كأس أمم إفريقيا

يلتقي منتخب مصر منافسه الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد 28 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

تنقل المباراة عبر قناة "bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.