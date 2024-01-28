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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يتفقد عدد من مشروعات قطاع المياه في شمال سيناء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وصل الدكتور  هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤ لمقر مبنى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء ، فى بداية جولة تفقدية تشمل مشروعات الموارد المائية والري بشمال و وسط سيناء .

والتقى الدكتور سويلم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير .

وخلال تواجدهما بمقر مبنى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء .. استعرض الدكتور سويلم واللواء شوشة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر للبقر للمعالجة إلى مناطق الاستصلاح الزراعى المقرر تنفيذها بوسط سيناء ، كما تم إستعراض موقف التجمعات التنموية بمراكز الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء بزمام ٤٩٠٠ فدان .

كما التقى الدكتور سويلم بالسادة العاملين بقطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء ، و أكد على ضرورة الإستمرار فى بذل الجهد فى متابعة الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع تنمية شمال سيناء والمسارات الناقلة من محطة بحر البقر بإعتبارها أحد المشروعات الكبرى لخدمة قطاع المياه والاستصلاح الزراعى فى مصر .

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