أسعار العملات الأوروبية أمام الجنيه بداية التعاملات اليوم الأحد

أسعار العملات الاوروبية اليوم الأحد.. شهدت أسعار العملات الأوروبية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والمركزي المصري والشركات المصرفية، استقرارًا، وثبتت العملة الاوروبية اليوم لتسجل نحو 33.56 جنيه للشراء، ونحو 33.72 جنيه للبيع، وفق التحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

وفي هذا لاسياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الاوروبية، امام الجنية المصري، خلال تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية التعاملات اليوم الأحد

اليورو الأوروبي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.27 جنيه للشراء، 39.45 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.62 جنيه للشراء، و35.79 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.90 جنيه للشراء، و20.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.33 جنيه للشراء، و20.42 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.