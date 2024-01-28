أمم أفريقيا.. موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر اليوم الأحد، لمواجهة صعبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر والكونغو الديموقراطية اليوم في كأس أمم إفريقيا

يلتقي منتخب مصر منافسه الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا اليوم الأحد 28 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

تنقل المباراة عبر قناة "bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

غيابات مؤثرة في صفوف المنتخب

يفتقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لخدمات محمد صلاح بداعي الإصابة كما يغيب لاعب الوسط إمام عاشور بسبب بروتوكول العلاج الطبي بعد إصابته بارتجاج في المخ، إلى جانب محمد الشناوي المصاب بخلع في الكتف، بينما لم يعلن منتخب الكونغو الديمقراطية عن إصابات في صفوفه.