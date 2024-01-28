تحذير من تأثير التغذية غير السليمة على الصحة النفسية (فيديو)

حذر الدكتور أحمد حسين الدسوقي، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، من خطورة التغذية غير السليمة على الصحة العامة والنفسية.

وقال خلال لقاء مع برنامج “صباح الورد” الذي على قناة “TeN” اليوم الأحد، أن التغذية غير السليمة أصبحت أمرا شائعا جدا في الفترة الحالية بسبب نمط الحياة السريع الذي أصبح سائداً في العالم كله.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها زيادة عدد الوجبات السريعة والجاهزة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات والملح، وقلة الوقت المتاح للطهي أو إعداد الوجبات الصحية، وزيادة الضغوط النفسية التي تؤدي إلى تناول الطعام بشكل غير صحي.

وأكد أن التغذية غير السليمة تؤثر بدرجة كبيرة على صحة أصحاب الأمراض المزمنة مثل ارتفاع نسبة الأملاح أو ارتفاع ضغط الدم، إذ أنها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل السكتة الدماغية أو النوبات القلبية.

تأثير التغذية على النوم

وأضاف أن التغذية بشكل عام تؤثر على النوم وقد يكون الأرق هو عرض من أعراض التغذية غير السليمة، موضحًا أنها يمكن أن تؤدي إلى صعوبة النوم أو الاستغراق في النوم، ولذلك، فمن المستحب عدم تناول أي أطعمة أو مشروبات بما فيها شرب الماء قبل النوم بساعتين.

ونصح بعدم شرب الكافيين لمن هم دون ال١٥ سنة ويجب ألا تزيد جرعة القهوة اليومية عن ثلاثة فناجيل، إذ أنه يمكن أن يؤدي الكافيين إلى الأرق والقلق وصعوبة التركيز.

وأشار إلى أن الانتظام في مواعيد النوم يساعد على ضبط الساعة البيولوجية للجسم والتي تساعد على تحسين المزاج العام وزيادة النشاط خلال اليوم، ناصحًا بالتعرص لأشعة الشمس خلال فترات النهار الباكر.

وشدد على أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للحفاظ على الصحة العامة والنفسية، متابعًا: “يجب أن يشمل هذا النظام الغذائي مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون”.