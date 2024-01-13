8 علامات واضحة لسوء التغذية.. النسيان والجوع المستمر أبرزهم

حدد الخبراء في مجال الأكل الصحي 8 علامات واضحة تدل على إصابة الإنسان بسوء التغذية، إذا كنت تعاني من هذه الأعراض فمن الأفضل زيادة كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها والاهتمام بمجموعة متنوعة من الأطعمة.

التعب المستمر

ويحدث ذلك حتى عند القيام بأبسط الأعمال المنزلية. وفي بعض الأحيان يشير هذا التعب إلى وجود مرض ما، ولكنه يدل في كثير من الأحيان على سوء التغذية. بمعنى آخر، لا يملك الجسم "الوقود" الكافي للقيام بعمليات التمثيل الغذائي.

النسيان

ترتبط الأنظمة الغذائية غير المستدامة التي تتناوب بين القيود الغذائية الشديدة وفترات قصيرة من الإفراط في تناول الطعام بضعف الوظيفة الإدراكية ومشاكل في الذاكرة. إذا وجدت نفسك تنسى بشكل متكرر المكان الذي وضعت فيه مفاتيحك، أو لا تستطيع تذكر اسم زميل عملت معه لمدة ثلاث سنوات، فقد تحتاج إلى تغيير نظامك الغذائي.

تساقط الشعر

يعتمد لون الشعر وملمسه وكثافته بشكل مباشر على صحتك. ليس من المستغرب أنه مع التغذية المحدودة وسوء التغذية، يبدأ الشعر في التساقط.

الجوع المستمر

من أكثر أعراض سوء التغذية وضوحاً. بسبب نقص الغذاء في الجسم، هناك زيادة في مستوى هرمونات الجريلين والليبتين، مما يثير الجوع. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نوبات الإفراط في تناول الطعام وتناول الكثير من الأطعمة غير الصحية.

الوزن الزائد حول الخصر

على الرغم من أن الأمر قد يبدو غريبًا، إلا أن سوء التغذية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن الزائد. يقع اللوم على هرمون التوتر الكورتيزول، مما يؤدي إلى تخزين الدهون تحت الجلد حول الخصر.

القشعريرة

قد تكون الشخص الوحيد في الغرفة الذي يريد إيقاف تشغيل مكيف الهواء عندما يكون الجو حارًا. وهذا يدل على نقص السعرات الحرارية في النظام الغذائي. يؤدي سوء التغذية لفترات طويلة إلى خفض درجة حرارة الجسم.

عدم انتظام الدورة الشهرية

قبل الشك في الحمل، انتبهي لنظامك الغذائي. من الممكن أنك ببساطة لا تملك ما يكفي من السعرات الحرارية. - سوء التغذية يسبب انقطاع الطمث أو غياب الدورة الشهرية عند النساء.

التهيج

هل حاولت التحدث مع شخص جائع؟ هذا صحيح - إنهم دائمًا عدوانيون وسريعو الانفعال. تظهر الأبحاث أن سوء التغذية يسبب نوبات عنف وتقلبات مزاجية.