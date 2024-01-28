إنهيار منزل قديم مكون من طابقين بجزيرة شندويل

انهار منزل قديم مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل غير مأهول بالسكان بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج دون حدوث إصابات بشرية وجرى إخطار الوحدة المحلية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغًا بانهيار منزل قديم دون مصابين دائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين إنهيار لمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل علي مساحة " 65 " متر تقريباً ملك "عامر . خ . ع . ك" 68 سنة بالمعاش ومقيم دائرة المركز غير مأهول بالسكان .

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو تصدعات بالمنازل المجاورة وبسؤال مالك المنزل بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .