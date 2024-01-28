ارتفاع سعر الفول صباح اليوم الأحد عند التاجر

سعر طن الفول اليوم.. شهد سعر طن الفول خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد عند تاجر الجملة والاسواق المصرية، ارتفاعًا، اذ أن بداية الارتفاعات ترجع للاسبوع الماضي الذي شهد قفزات متتالية في أسعار اردب الفول بنحو 2000 جنيها زيادة عن السعر السابق، وبلغت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي اليوم، نحو 41,500 جنيهًا للطن.

تعتبر أيضًا من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

أسعار الفول اليوم الأحد عند التاجر والاسواق

الفول

الفول البلدي

وبلغت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي اليوم، نحو 41,500 جنيهًا للطن.

الفول الاسترالي

وبلغ سعر الفول الاسترالي لدى التجار بلغ نحو 37,500 جنيه للطن .

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين قد أدلى بتصريحات سابقة له، أن هناك معروضًا جيدًا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه، منوهًا بأن الدولة المصرية تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

أسعار الفول الانجليزى اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2024 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.