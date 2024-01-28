عاجل
خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا
الأحد 28 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شقق الإسكان المتميز.. طرح تكميلي بمدينتى العبور وأسيوط الجديدتين

الإسكان المتميز
الإسكان المتميز

 أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلى يشمل 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث، أو وحدات مدينة أسيوط الجديدة التى سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.


 وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتى فى إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذاًًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.


 وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم استكمال سداد 20% + (1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقى ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مواد متعلقة

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد سير العمل بالحدائق المركزية "كابيتال بارك"

الإسكان تُواصل إزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي

رئيس جهاز النوبارية الجديدة يتفقد مشروعات الخدمات والتطوير بالمدينة

وزير الإسكان يتابع تنفيذ 2208 وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي بمدينة بدر

لمن لم يحالفه الحظ.. كيفية سحب مقدم شقق الإسكان المتميز بالعبور وأسيوط

100 ألف وحدة سكنية جديدة بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

تفاصيل جديدة بشأن شقق الإسكان المتوسط في 6 أكتوبر

البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية جديدة لمنخفضى الدخل بأكتوبر الجديدة
الجريدة الورقية