"السردية حيثيات المفهوم" محاضرة د.عبدالله إبراهيم باتحاد الكتاب

يستضيف اتحاد الكتاب في السادسة من مساء اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادي رئيس الاتحاد، وبتنظيم شعبة النقد والدراسات الأدبية برئاسة الدكتورة هدى عطية، محاضرة للناقد العراقي الكبير د.عبدالله إبراهيم، بعنوان " السردية.. حيثيات المفهوم ووظيفته النقدية"، وذلك في مقر الاتحاد بالزمالك.

يذكر أن الدكتور عبد الله إبراهيم (ولد في مدينة كركوك عام 1957م) مفكر وناقد وأكاديمي عراقي متخصص في الدراسات السردية والثقافية.

حاصل على العديد من الجوائز أبرزها: جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2013، وجائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية والأدب عام 2014.

حاصل على الدكتوراه في الآداب العربية من كلية الآداب في جامعة بغداد عام 1991م، كما حصل على الماجستير في الأدب العربي الحديث والنقد من جامعة بغداد عام 1987م، وعلى بكالوريوس آداب اللغة العربية من جامعة بغداد عام 1981م.

المؤلفات:

له أكثر من ثلاثين مؤلفا، أبرزها موسوعة السرد العربي.. سيرة كتاب2021، الصادر في 9 أجزاء، وكتاب "الأسفار" 2022.