اليوم.. مصر تستضيف المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية

تستضيف مصر المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للتشغيل والصيانة في الدول العربية، اليوم الأحد، الذي ينظمه المجلس العربي للتشغيل والصيانة، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2024، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يأتي المؤتمر تحت شعار "إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة"، حيث يجتمع أكثر من 120 خبيرًا من مختلف دول العالم في القاهرة لمناقشة مستقبل الصيانة في العصر الرقمي، إذ يتضمن المؤتمر 18 ورشة عمل مهنية وتدريبية، و16 جلسة علمية، ويسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الصيانة، والتعليم والتدريب في عصر الرقمنة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز أهمية التعليم والتدريب في مجالات الصيانة لتلبية الاحتياجات المستقبلية، ومناقشة دور المؤسسات المهنية في تحقيق مستقبل تدريبي أكثر إنصافًا، وتسليط الضوء على المعرفة الرقمية وتأثيرها على التعليم والتدريب.

وقال الدكتور محمد الفوزان، رئيس المجلس العربي للتشغيل والصيانة، إن المؤتمر يهدف إلى مشاركة آخر التطورات في التشغيل والصيانة ونشره لأكبر شريحة من المهتمين بالمجال.

وأضاف الفوزان، في بيان للمجلس، أن المؤتمر "يسهم في تحفيز الإبداع" بوجود العديد من الورش والدورات التدريبية التي تساعد على تطوير المهارات وتحسين الأداء، وبالتالي رفع مستوى الجودة والكفاءة في العمل.

وتابع: "كما يتيح المؤتمر التبادل الواسع للخبرات والمعرفة تحقيق التطور والتقدم في مجال التشغيل والصيانة، وتبادل الأفكار الجديدة والتقنيات المتطورة، وبالتالي يسهم المؤتمر في "دفع عجلة التطور الصناعي والتقني، ويعزز الوعي والثقافة من خلال النقاشات والجلسات والعروض التقديمية".

