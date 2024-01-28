الكيلو بـ 18 جنيها.. تعرف علي اسعار الخضار بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، إستقرار ألأسعار، حيث تراوحت أسعار البصل الأحمر مابين 18 إلي 20 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار البصل الأبيض مابين 12 إلي 14جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الطماطم مابين 8 إلي 10جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو، والفلفل البلدي مابين 14إلي 18جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين 250 إلي 30 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الليمون مابين 16إلي 20جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 7إلي 8جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 4إلي 5جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس مابين 7 إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 8 إلي 10 جنيهات.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار البرتقال مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اليوسفي من 8إلي 10جنيهات للكيلو ,وتراوحت أسعار المانجو مابين 35إلي 40جنيها.

وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 38إلي 45جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 12إلي 15جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 28إلي 35جنيها للكيلو .