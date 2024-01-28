أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

حرصًا من "بوابة الوفد الإلكترونية"، على تقديم خدمة مميزة للقراء، ننشر أسعار الدولار اليوم فى البنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد.

استقر سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك، حيث سجلت العملة الأمريكية اليوم، في البنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

وجاءت أسعار الدولار اليوم، حسب آخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار، اليوم، في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك المركزي المصري 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم، في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.