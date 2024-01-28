خبير مالي يتوقع استهداف البورصة لمستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها، وتحقيقها مستويات تاريخية جديدة، مدعومة بمشتريات المستثمرين.

كما تتوقع "رمسيس" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي مستوى 29000 نقطة، بدعم حالة التفاؤل، والحديث عن عمليات تخفيض للعملة المحلية.

تتوقع "رمسيس" أيضا أن يواجه المؤشر الرئيسي مستوى المقاومة عند مستوى 28200 نقطة، على أن يكون منطقة الدعم عند مستوى 27500 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية عزفت سيمفونيتها الرائعة، لتحقق مستويات تاريخية بعد ملامسة المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 لمستوي 28000 نقطة، وذلك قبل أن تشهد جلسات التداول تراجعا بسبب عمليات جني الأرباح.

أتسمت قيم التداولات بالارتفاعات الكبيرة، نتيجة السيولة المتدفقة، من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات الأجنبية، والعربية، وهو ما دفع الجلسات أن تسجل قيم تداولات كمتوسط يومي تجاوزت 6 مليارات جنيه.

كما شهدت الجلسات عمليات شراء من جانب المستثمرين الأجانب، والمؤسسات العربية، نتيجة تدني أسعار الأسهم، واقتناص فرص مناسبة في العديد من اسهم الشركات التي تتداول بأسعار متدنية.