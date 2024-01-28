محمود فتح الله : الحديث عن تهرب صلاح من المباريات تجاوز غير مقبول

أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز أن محمد صلاح يمثل مستوى مختلف ويتواجد على القمة ولم يعتاد أحد على التعامل معه وهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الماضية.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع احمد حسن على قناة dmc : محمد صلاح لم يقدم المستوى المنتظر خلال الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية، وانتقاده نابع من تألقه مع ليفربول في الوقت الذي لم لم يظهر فيه بشكل مميز أمام موزمبيق وغانا وهو لاعب مثل ميسي ورونالدو وهالاند.

وأضاف: من وجهة نظري حتى لو لم يكن موفقا لا يجب استبداله.. خاصة أنه لاعب كبير وقادر على صناعة الفارق.

وأشار فتح الله إلى أن الجيل الحالي يعشق صلاح والحديث عن هروبه من المشاركة في المباريات تجاوز غير مقبول، وأنه يوافق على سفره للعلاج بسبب إمكانية اللحاق ببقية مباريات البطولة.

وأكمل : حزنت لأن الإصابة تم الإعلان عنها من خلال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وكان يجب أن يتم الإعلان عنها من جانب اتحاد الكرة، وكان يتوجب على مسئولي الاتحاد الدفاع عنه.