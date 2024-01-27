فصل الشهامة ينتهي بهلاك

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة تحديدا منزل بقهوة شرف بحي شرق شبرا الخيمة، حيث نشب حريق هائل بشقة سكنية بالطابق الرابع ، بالمنزل السالف الذكر، حيث أسفر عن مصرع 5 أطفال واصابة 2اخرين، كما أصيب والدهم بجروح وكسور اثناء محاولته انقاذهم وسقط في بئر السلم، وتم حجزة بوحدة الرعاية المركزة.

فصل الشهامة ينتهي بهلاك..

تفاصيل اللحظات المروعة في حياة 5 أطفال ضحايا حريق شبرا الخيمة

ما تبقي من هذه الواقعة وهو كومة ملابس وأحذية محترقة وشعر فتيات أعلى عربة كارو في الشارع، وتي شيرت وبيجامة معلقة على الحبل بشرفة منزل، آخر ما تبقى من 5 أطفال، بينهم شقيقان- ضحايا حريق شقة بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية، إثر ماس كهربائي.

كانت عقارب الساعة تشير إلي الساعة الحادية عشرة مساء، وقع الحادث المروع ،علي حسب شهود العيان ، اننا راينا النيران نشبت من كل أوض الشقة محل الواقعة ، وكل الطرق بالشقة، وكان مصدر الحريق هو الثلاجة، وثم نشبت النيران لباقي الشقة، والأب حاول انقاذ الأطفال لكنه وقع في المنور وهو حاليا في العمليات.

كما أشار شهود العيان إلى أنه نتيجة للحريق حدث مجموعة من التصدعات للشقق المجاورة، وأصبح المنزل آيل للسقوط. وأُحكم إغلاق العقار بـ"الجنازير والأقفال الحديدية".

وكشفت المعاينة الأولية ؛عن الحريق ان الحريق شب بسبب ماس كهربائي بالثلاجة أشعل النيران في ستارة المنزل واشتعلت النيران في كل انحاء الشقة حتى تفحمت تماما.

مالك الشقة محل الحريق يدعي “هاني نص" ويصارع الموت في العناية المركزة بالمستشفى، جراء الحروق التي غطت جسده، أثناء محاولته إنقاذ الضحايا، فجميعهم اقاربه يؤكدون أن أولاد إخوته اعتادوا المبيت معه في نهاية الأسبوع، ويحكون أنه بعد وفاة عمه، عقد القران على زوجته، والدة الأطفال «على» و«فرح» و «ريتاج»، الذين أصبحوا ينادونه: «بابا»، وعقب التجمع العائلي، حدثت المأساة .

وكالأطفال الضحايا: على أشرف، 10 سنوات، وشقيقته “فرح”، 7 سنوات، وابن زوج والدتهما إياد هاني، 8 سنوات، ورقية محمود، 17 عامًا، وفاطمة محمود، 10 سنوات، ابنتا شقيقة صاحب الشقة، لم يدركوا أن لقاءهم الأخير سيكون مأساويًّا، فجميعهم لم يستطيعوا القفز من الدور الـ4 للنجاة من موت محقق، كما فعل “هاني”، وهو يحتضن ابنة زوجته، ريتاج أشرف، 12 سنة، وابنة إحدى شقيقاته، بدور يوسف، 13 عامًا، ويرمى بهما مع الزوجة على مراتب السرير والبطاطين والملاءات التي حملها الأهالي لإنقاذهم.

وقد شيع أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثامين 5 أطفال لقوا مصرعهم بحريق جراء ماس كهربائي نشب في ثلاجة منزلهم.

وخرجت الجثامين من مشرحة مستشفى ناصر العام وجرى تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن أفراد الأسرة كانوا نائمين أثناء نشوب الحريق، وأن الأب فور شعوره بالحريق قفز من الطابق الرابع، ما أدى إلى إصابته بعدة كسور حُجز على إثرها في المستشفى

وكانت شهدت منطقة حي شرق شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، مصرع 5 أطفال وإصابة 2 آخرين إثر حريق شقة داخل عقار مكون من 6 أداور

واقف هنا ليه .. تفاصيل مقتل طالب جامعي علي يد مسجل خطر بشبرا الخيمة

وفي واقعة مؤسفة ، شهدتها منطقة المنشية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية،أودت بحياة طالب بكلية اللغات والترجمة عقب خروجه من صلاة الظهر على يد عاطل.

وكشفت التحريات الأولية عن الواقعة، أنه أثناء سير المجنى عليه بالشارع عقب الصلاة وذهابه لصديقه، نشبت مشاجرة بالشارع كان يشارك فيها المتهم، وعندما شاهد المجنى عليه، ظن أنه مشارك ضده في تلك المشاجرة، فقام بطعنه ثلاث طعنات، كما تعدى على زميله بالضرب وإصابته.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى يوسف.م، عاطل، حيث تبين أن المجنى عليه كان خارجا من صلاة الظهر، وأثناء ذهابه لصديقه قابله المتهم مرردا له "أنت واقف ليه هنا"؟.. ثم طعنه بعدة طعنات أودت بحياته.

على الفور جري نقل المجني عليه للمستشفي، ولقى مصرعه في الحال، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.