5 أندية تنافس للصعود و7 أخرى تتجنب الهبوط في دوري المحترفين

بعد يوم مثير من مباريات الدوري المصري لكرة القدم، يترقب عشاق كرة القدم في مصر بشغف مباريات الدوري المصري بكرة القدم، حيث يسعى الأندية لتحقيق النتائج الإيجابية التي تضمن لها المنافسة على الصعود أو على الأقل تفادي الهبوط. في جولة الأسبوع الخامس للدوري، تمكن حرس الحدود من تحقيق انتصار صعب على جمهورية شبين بنتيجة 1-0، بينما تغلب غزل المحلة على دكرنس بنتيجة 2-0.

واصل فريق وي نغمة الانتصارات بفوز صعب على نجوم بأقل النتائج 1-0، بينما تعثر فريق مكادي أمام بتروجيت بهدف نظيف. وفي سياق مباريات الجولة، حقق وكيل أسوان فوزا متأخرا على النصر للتعدين بنتيجة 1-0، فيما فاز القناة على السكة الحديد بهدف نظيف.

وفي مباراة مثيرة، تمكن وادي دجلة من تحقيق الفوز على لافيينا بنتيجة 4-3، بينما لم يتمكن مصر المقاصة من تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام فريق كثيرا، حيث انتهت المباراة بفوز كثيرا 3-0. واكتفى علم أبو قير للأسمدة بالتعادل السلبي مع خصمه في مباراة قوية ومتكافئة.

بهذه النتائج، يظهر أن المنافسة على الصعود تشتد بين خمسة أندية محتملة، في حين أن سبعة أندية تتنافس من أجل تجنب الهبوط. تبقى المباريات القادمة مثيرة للاهتمام، ومن المتوقع أن تزيد حدة المنافسة في الأسابيع القادمة.