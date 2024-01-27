كفر الشيخ تتابع موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم السبت، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، مشروعات الرصف بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2023م، ميدانياً، مؤكداً علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة لها، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس الخضراوى خضر، رئيس حى شرق مدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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وتفقد المحافظ، أعمال الرصف بشوارع " الزهراء، الدستور، بنك الدم، الدراسات الوطنية " وعدد من الشوارع الفرعية بشرق مدينة كفرالشيخ، لافتاً أنه يتم تنفيذ أعمال الرصف بطول 10 كم بمدينة كفرالشيخ هذا العام، حيث تقوم الدولة تنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي كفرالشيخ.

وكلف نورالدين، بفحص المرافق من خلال جهاز رادار أرضي لمراجعة المرافق " كهرباء- مياه شرب - صرف صحى- غاز - كابلات الإتصالات"، قبل أعمال الرصف، كما يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024/2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين. ‬

وشدد المحافظ، على الإلتزام بمواعيد العمل وتحقيق الإنضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً، مؤكداً أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مكلفاً بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات ( الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي )، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحاً بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء محافظة كفرالشيخ.