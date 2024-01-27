فوز 8 بحوث لكلية الإعلام في مسابقة جامعة القاهرة لتطوير العلوم الإنسانية

فازت ثمانية مشروعات بحثية في كلية الإعلام في مسابقة جامعة القاهرة لتطوير بحوث مبتكرة في العلوم الإنسانية والاجتماعية لحل مشكلات المجتمع.

وتعد تلك المسابقة ضمن أحد مبادرات "المبادرات على طريق العالمية" وتتبنى البحوث المبتكرة في جميع التخصصات العلمية والتطبيقية والإنسانية لتشجيع النشر الدولي وتنمية المهارات والقدرات البحثية لهيئة التدريس من جانب والمشاركة في حلول مشكلات المجتمع من جانب اخر.

وتمول جامعة القاهرة البحوث الفائزة بقيمة تتراوح بين 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع فائز في المسابقة.

مسابقة جامعة القاهرة

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة المؤتمر الصحفي المنعقد في يوليو 2023 بقاعة المؤتمرات بالجامعة عن مسابقة تعد ضمن أحد مبادرات "المبادرات على طريق العالمية " وتتبنى البحوث المبتكرة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن المشروع المطروح يغطي 13 مجالا علميا فى الآثار والتاريخ، والإعلام، والاجتماع، والسياسة والفكر العربي وفلسفة الدين وعلم النفس والتربية واللغة والاقتصاد وعلم الدين المقارن.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن الجامعة سوف تمول البحوث الفائزة بتمويل يتراوح بين 200 ألف إلى مليون جنيه لكل مشروع، وحدد 6 محاور لتطوير العلوم الانسانية تحقيقا لنهضة الفكر العربي تشمل "الذكاء الاصطناعي وإشكاليات المنهج والمداخل النظرية للاستفادة من الدراسات المستقبلية ونتائج البحوث فى حل مشكلات المجتمع

مشروعات كلية الإعلام جامعة القاهرة الفائزة

وقدمت الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام في جامعة القاهرة الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وإدارة البحوث العلمية في الجامعة لما بذلوه من جهد لإتمام هذا العمل الوطني لاسيما الاستجابة في تأجيل فترة قبول البحوث مما أتاح الفرصة لتقديم العديد من البحوث الرائدة.

وأوضحت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة أن فرق المشروعات البحثية الجماعية الثمانية هي: بحث الدكتورة عواطف عبد الرحمن: مستقبل التعليم الجامعي من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٣٠، والدكتورة ليلي عبد المجيد: الذكاء الاصطناعي والإعلام والتواصل الاجتماع، التحديات والفرص واستشراف المستقبل (٢٠٢٣-٢٠٣٠).

كما تتضمن المشروعات الفائزة بحث للدكتور محمود خليل: تطور البنية اللغوية والسردية لـ"بيانات النيابة العامة" على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بمستويات التفاعل الجماهيري والمهني مع محتواها، والدكتورة ثريا أحمد البدوي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لنمذجة المنتج الفكري: عالم من علماء الفلسفة بجامعة القاهرة أنموذجا.

وتتضمن أيضا بحث للدكتورة إيمان أسامة: تقييم فاعلية التسويق للمشروعات القومية المصرية في التأثير على صورة الدولة كعلامة تجارية، والدكتورة مها السيد بهنسي: Employing Digital Literacy Skills in the AI Context، والدكتورة حياة بدر: توظيف التسويق السياحي في الترويج للعلامة التجارية للدولة المصرية محليًا ودوليًا، تطوير نموذج نظري ودليل تنفيذي للعلامة التجارية المصرية وهويتها البصرية في ضوء خطة مصر (2030)، والدكتورة فتحية صبري: رؤية مستقبلية لتفعيل دور الإعلام البيئي في ترسيخ مفهوم المواطنة البيئية لدى الجمهور المصري.

جدير بالذكر ان خمسة مشروعات من بين المشروعات الثمانية التي فازت بها كلية الإعلام ينتمون إلى قسم العلاقات العامة والإعلان التي كانت تترأسه دكتورة ثريا البدوي العميدة الحالية للكلية والتي أعربت بدورها عن بذل كلية الاعلام المزيد من الجهد من اجل تقديم بحوث علمية رائدة تساهم في خدمة الوطن.