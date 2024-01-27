الداخلية تعيد 13 مركبة مسروقة لأصحابها

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية البيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها :إعادة عدد (10 دراجات نارية – 3 سيارات) مُبلغ بسرقتهم.

وفي وقت سابق أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهحال إستقلاله سيارة بدائرة القسم .. وبحوزته (28 كيلو من مخدر الحشيش– 16000 قرص مخدر- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,560,000) ثلاثة مليون وخمسمائة وستون ألف جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتولت النيابة التحقيق.



يأتي ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء.

وتعرض 4 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، بمركز المنيا، اتجاه أسيوط وتوالت النيابة التحقيق .

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

وتلقي مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب مكروباص ، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام القرية الثامنة، بمركز المنيا، اتجاه أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف، وشرطة تامين الطرق، وتبين إصابة أربعة أشخاص، بينهم سيدتان، مقيمين جميعا بمحافظة أسيوط.



وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، وهم كلا من أماني حسين عبدالحكيم، 36 سنة، بدون، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالرأس ٣سم، وسهيلة محمد عبدالفضيل، 9 سنوات، طالبه، سحجات بالجسم، وحسام محمد عبدالفضيل، 6 سنوات، سحجات بالجسم، ومحمد زين محمود، 23 سنه، أسيوط، نقاش، جرح قطعي بالساعد الأيمن وجرح بالجبهة 2سم .

وكشفت المعاينة الأولوية، وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة .