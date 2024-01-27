مصرع طالب في حادث جرار زراعي

لقى طالب مصرعه، اليوم السبت، في حادث جرار زراعي بقرية الدهسة بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا وتم تخاذ الأأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقي اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع طالب صدمه جرار زراعي، وتبين مصرع أحمد عبدالله أحمد، 7 أعوام، بعدما صدمه جرار زراعي بقرية الدهسة بمركز فرشوط.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.

وفى سياق اخر متصل لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين فى حادث انقلاب سياره شهده مركز نصر النوبة شمال شرق محافظة أسوان اليوم، وتم التعامل مع المصابين والمتوفان ونقلهم إلى المستشفى والمشرحة.

وكان مدير أمن أسوان تلقى إخطارا من العقيد مأمور مركز شرطة نصر النوبة يفيد بتلقيه بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل تقل 5 أشخاص ناحية قرية خريت، وأن الحادث أسفر عن وقوع ضحايا.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث ودلت تحريات المباحث أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين مجهولى الهوية، فيما أصيب 3 آخرين هم مريم صالح احمد 50 سنة، وتساريح حسين صالح 14 سنة، حليمة إبراهيم محمد 60 سنة.

تم نقل الجثث إلى مشرحة نصر النوبة والمصابين إلى مستشفى نصر النوبة المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.