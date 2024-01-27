الوحدة تزيد من خطر الإصابة بالسكري لدى الرجال

تم تحديد الشعور بالوحدة كعامل خطر لمرض السكري من النوع 2، والرجال الذين ليس لديهم صديقات هم أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب الأيضي بمقدار الضعف تقريبًا.

الرجال الذين يعيشون بمفردهم هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار الضعف، ويقول الباحثون إن العزلة الاجتماعية تحرم الناس من الدعم العاطفي والعملي من أحبائهم الذي يمكن أن يساعدهم على عيش حياة أكثر صحة.

والرجال الذين يعيشون بمفردهم هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 94٪، وكل فقدان صديق يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 10٪ إضافية.

وأظهرت الدراسة أن الرجال بشكل عام لديهم اتصالات اجتماعية أقل من النساء، لكن العيش بمفردهم لا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وقد يفسر هذا سبب تعرض 56% من الرجال و44% فقط من النساء بين البالغين لمرض السكري.

تظهر هذه الدراسة التي أجريت على 2800 شخص من جامعة ماستريخت في هولندا أهمية منع الشعور بالوحدة كوسيلة للوقاية من مرض السكري، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يجتمعون ويتفاعلون مع أشخاص آخرين، وكلما زاد مشاركتهم في أنواع مختلفة من الأنشطة الاجتماعية، من ممارسة الرياضة إلى حضور فعاليات المكتبة، انخفض خطر الإصابة بمرض السكري، وكما أن العيش على مسافة قريبة من الأصدقاء والعائلة له تأثير إيجابي في تقليل هذا الخطر.

وفي الوقت نفسه، يحث مؤلفو الدراسة الأطباء على التعرف على الرجال غير المتزوجين باعتبارهم معرضين للخطر بسبب زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهذا يتطلب من الأطباء أن يقوموا بتحليل صحة هؤلاء الرجال بعناية أكبر، بالإضافة إلى إطلاعهم بشكل أكثر شمولاً على مخاطر وطرق الوقاية من مرض السكري.