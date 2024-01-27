السبت 27 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

نادي السكان بالقليوبية يناقش "قضية تنظيم الأسرة" بمركز شباب كفر مناقر

جانب من الندوة
جانب من الندوة

انطلقت فعاليات خطة أندية السكان بمركز شباب كفر مناقر ببنها، والتي يناقش خلالها قضية تنظيم الاسرة وتأثيرها على المجتمع، وما يصاحب ذلك من تأثيرات على بناء الفرد وتقدم وازهار الأمم .  

ويستهدف البرنامج  30 مستفيد من كل نشاط خلال الخطة التي تبدأ من يناير وحتى نهاية فبراير 2024  بأندية السكان على مستوى المحافظة  برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  .

وتستهدف مشروعات أندية السكان تثقيف الشباب بالقضايا السكانية والتي تضم مرحلة المراهقة والصحة الانجابية وقضايا الزيادة السكانية  وغيرها من القضايا التي تسعى من خلالها وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي بين النشء والشباب وتنمية قدراتهم وخبراتهم الحياتية .

وأكد الصبروط، أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما كبيرا بالنشء والشباب برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليس فقط فيما يخص الأنشطة الرياضية بل و تسعى لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والدينية وتعظيم الاستفادة منها .

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