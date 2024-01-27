إنطلاق تصفيات مسابقة الأمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بالغربية

انطلقت اليوم السبت، بحضور فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ موسي صابر، إدارة شؤون القرآن بقطاع المعاهد، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان، مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة، تصفيات مسابقة فضيلة الإمام الأكبر، لحفظ القرآن الكريم، ( المؤهلة لأوائل الجمهوررية ) والتى تستمر لخمسة عشر يومًا بالمعهد الأحمدي الثانوي بطنطا لجميع المستويات من طلاب المعاهد والمكاتب والرواق.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية، بالدور الفعال والمثمر الذي تقوم به إدارة شئون القرآن، وتنفيذ المسابقات بتقنيات العصر الحديث التي تمنح المشارك راحة في التقديم والتنفيذ وتطمئن أولياء الأمور أن كل طالب سيحصل على حقه بكل شفافية دون ظلم أو محاباه، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه أعمال المسابقة على الفور.

وأوضح الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير شئون القرآن، أنه قد تنافس في المرحلة المبدئية أكثر من ١٣ ألف طالب وطالبة من المعاهد الأزهرية والمكاتب الأهلية والرواق ، فاز منهم للتصفية المؤهلة قرابة السبعة آلاف طالب يتنافسون على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في جميع مستويات المسابقة الأربع.