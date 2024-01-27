"الواضح" "والموجز اللطيف" إصدارات جديدة لـ حسام شاكر بمعرض القاهرة للكتاب

شارك الدكتور حسام شاكر عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، ومدير المركز الإعلامي للجامعة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بإصدارات جديدة تحت عنوان: "الموجز اللطيف في علاقة أندونيسيا بالأزهر الشريف" و"الواضح في إعداد الصحفي الناجح".

يتناول كتاب "الموجز اللطيف"، العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وأسماء أشهر خريجي الأزهر خلال ١٥٠ عامًا، وأهم الأروقة والمضايف العلمية التي يمكن أن يستفيد منها الطالب الوافد إلى الأزهر.



كما يستعرض الكتاب زيارات شيوخ الأزهر لإندونيسيا، وأوجه التشابه بين مصر وإندونيسيا في العادات والتقاليد وأشهر قصص الزواج بين المصريين والإندونيسيين.



ويلقي الضوء على أشهر الخريجين في كليات البنين والبنات الذين صار لهم تأثير في إندونيسيا، كما يوضح الكتاب أهم الرسائل العلمية وأسماء الباحثين الذين حصلوا على درجتي الماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر.

كتاب الواضح في إعداد الصحفي الناجح

ويقدم كتاب "الواضح في إعداد الصحفي الناجح" شرحًا شاملًا لكيفية إعداد الصحفي الناجح، من خلال عرض موضوعات مختلفة، منها: أهم الأدوات التي تعين الطالب والخريج على النجاح في العمل الصحفي ، منذ البداية والتدريب حتى الوصول للقمة، إضافة لسرد تاريخ الصحافة وسلطتها، ولغة الكتابة، وطرق اختيار العناوين، وأهمية مواثيق الشرف الأخلاقي في كتابة الموضوعات الصحفية.

وأوضح «الدكتور حسام شاكر» أنه حاول الجمع بين التجارب العملية والأكاديمية في كتابه "الواضح في إعداد الصحفي الناجح"، وذلك من خلال عمله في الصحافة والتدريس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر. مضيفًا أنه يهدف من وراء الكتاب إلى تقديم مرجع شامل ومفيد لكل من يرغب في العمل في مجال الصحافة.

وعن فكرة الكتاب تحدث «الدكتور حسام شاكر» عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك قائلًا: "لقد نبتت فكرته منذ أن كنت طالبًا في الجامعة، وأنهيت جزءًا كبيرًا منه، إبان تعييني معيدًا، ثم تكاسلت عنه إلى أن وجدت أن من واجبي الانتهاء منه بعد أن حصلت على الدكتوراه حتى يكون مرشدًا لكل من يرغب في العمل الصحفي فشاء الله أن يخرج للنور بعد أكثر من ٩ سنوات."

وتابع: "حاولت الجمع فيه بين التجارب العملية والأكاديمية، ماقضيته في العمل بالصحافة، وما عملته في التدريس بالجامعة، حتى أوضح ببساطة لكل من يرغب في العمل بالصحافة سواء كان طالبًا في الإعلام، أو في أي كلية أخرى، كيفية الدخول لعالم الكتابة الصحفية، فأوجزت له أهم الأدوات التي تعينه على النجاح فيها، منذ البداية والتدريب حتى الوصول للقمة، إضافة لمعلومات عن تاريخ الصحافة وسلطتها، ولغة الكتابة، وطرق اختيار العناوين، وأهمية مواثيق الشرف الأخلاقي في كتابة الموضوعات الصحفية، كما ألقيت فيه الضوء على النقابات والاتحادات المحلية والدولية ذات العلاقة بالصحافة، وشروط الانضمام إليها، كما عرضت لتاريخ أهم الصحف والمواقع الورقية والإلكترونية في مصر."

يذكر أن الكتب تصدر عن دار الإمام الرازي للنشر والتوزيع، ويمكن اقتناؤها من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بقاعة 4 جناح A4 بدار الإمام الرازي بجوار جناح الأزهر الشريف.