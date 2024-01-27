للمرة الأولى.. "مصر الخير" تشارك بمعرض القاهرة للكتاب في دورته الـ55

تشارك مؤسسة مصر الخير بجناح لدعم دور المجتمع المدني والتوعية بالتنمية الثقافية وجناح آخر يشهد ورش فنية وثقافية وفنون الحكي للأطفال.

تفاصيل مشاركة "مصر الخير" فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ55

امتدادا لدور مؤسسة مصر الخير التنموي في مختلف المجالات، بما فيها الاهتمام بتنمية الوجدان الثقافي ودعم المواهب الثقافية والفنية ضمن أنشطة مجال مناحي الحياة.. وإيمانا منها بأهمية وقيمة الوعي الثقافي تشارك مؤسسة "مصر الخير" للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ55 هذا العام بأرض المعارض بالتجمع الخامس والذي يستمر في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024.

"مصر الخير" تشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55

وتعد مشاركة مؤسسة "مصر الخير" في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ55 هي الأولى من نوعها وذلك إيماناً منها بأهمية المشاركة في الحياة الثقافية وتقديم التدخلات التنموية اللازمة، حيث تشارك المؤسسة بجناح خاص فى قاعة ٤، ويتضمن الجناح عرض أهم مشروعات وبرامج مؤسسة "مصر الخير" وقطاعاتها المختلفة بالإضافة إلى دورها التنموي الرائد في مجال العمل المجتمعي.

بالإضافة إلى مشاركة مؤسسة "مصر الخير" في جناح الطفل بقاعة ٥ بورش الحكى بالعرائس للأطفال المترددين على المعرض.

وتعرض من خلال جناحها كتاب يستعرض تراث البحر الأحمر خاصة مثلث (حلايب وشلاتين) ويحمل الكتاب عنوان (ناس الجنوب - صفحات من التوثيق الثقافى لجنوب شرق مصر).

"مصر الخير" تشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55

ويعد تواجد مؤسسة "مصر الخير" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام شيء إيجابي ومهم لنشر العديد من مفاهيم العمل التنموي بين رواد المعرض من المهتمين بالمجتمع المدني حيث اهتمت مؤسسة مصر الخير بالمشاركة بندوة مجتمعية يوم 4 فبراير المقبل بقاعة الصالون الثقافى بلازا ٢ قاعة ٤ يتناول فيها فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة- رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر الخير دور المؤسسة فى التنمية المجتمعية ، كما يشارك في الندوة الدكتور محمد رفاعى - الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، ويدير الندوة الدكتور محمد ممدوح - رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بالمؤسسة.

"مصر الخير" تشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55

وسيحضر الندوة العديد من رواد العمل الثقافي والتنموي بالمجتمع المصري ونتمنى أن يصل الفكر التنموي للمؤسسة لكافة أركان المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الأهلية خاصة مع تعاظم دور المجتمع المدني في كافة مبادرات الدولة المصرية.