إياد نصار وأسماء أبو اليزيد داخل كواليس تصوير «صلة رحم»

تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة لأبطال مسلسل صلة رحم، والذي يشارك في بطولته النجم إياد نصار، أسماء أبو اليزيد ومقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل صلة رحم الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

كواليس مسلسل صلة رحم

وكانت الفنانة هبة عبد الغني، شاركت جمهورها ومتابعيها صورة من كواليس مسلسل صلة رحم، بطولة إياد نصار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام:، وعقت عليها، قائلة: مسلسل صلة رحم .. رمضان 2024، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وديكور محمد فخري، ومخرج منفذ كريم مدحت، ومنتج فني عمرو حنفي، ومدير تصوير محمود عطا الله، وإخراج تامر نادي”.

كشفت هبة عبد الغني عن البوستر الرسمي لشخصيته "هالة" التي تجسدها خلال السياق الدرامي لأحداث مسلسل "حدوتة منسية"، المقرر عرضه عبر شاشة عرض قنوات CBC خلال الشهر الجاري.

ونشرت هبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، صورة البوستر وكذلك كشف موعد عرض المسلسل، وعلقت عليه، قائلة :" كذب المنجمون ولو صدقو.. تعالو نشوف "هاله" هتعمل ايه في احداث حدوته منسية ان شاء الله يوم السبت ٢٧ يناير علي cbc الساعه ٨ م بطولة الاستاذه سوسن بدر و مجموعة كبيره جدا من الاخوات و الاصدقاء النجوم اللي بتبحبوهم".

وتابعت :"عايزه أشكر محمد علي وسامي أمين وريهام عاصم وكاتيا وفاطمة ومها مصطفي ومحمد أمين ومحمود وفرح وميريت وتفاحة، وأستاذ محي، اللي ساعدني اكون بالشكل ده وساعدني أقدم لكم الشخصيه الجديده الغريبه دي بتاتوهاتها بقا وتفاصيل كتير هنعرفها سوا يا رب تنبسطو ".

مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين، إنتاج فانتدج برودكشن ،مدير التصوير شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم وأحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام إسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وأمير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد.

وعلى جانب أخر، تشارك هبة عبد الغني، خلال سباق رمضان المقبل2024، في مسلسل"صلة رحم"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين، أبرزهم الفنان إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة تأليف محمد هشام عبية، ومدير تصوير محمود عطاالله، إخراج تامر نادي، إنتاج سيدرز.

يذكر أن آخر أعمال هبة عبد الغني التي عرضت علي القنوات التليفزيونيه كان مسلسل حكايات جروب الماميز مطلع العام الحالي.