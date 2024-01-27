كله وهم.. تعاون غنائي جديد يجمع إليسا ومروان خوري

تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لطرح أجدد أعمالها الغنائية وتحمل اسم « كله وهم » بالتعاون مع المطرب مروان خوري.

ومن المقرر إطلاق أغنية كله هم في الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى منصات الموسيقى الشهيرة.

أغنية كله وهم، من كلمات وألحان مروان خوري‬، توزيع موسيقي داني خوري‬.

أحدث أغاني إليسا

كانت أحدث أغاني إليسا من خلال “بتمايل على beat”، والتي سجلت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتقول كلماتها “وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجه جديده عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجه وسط الناس سهرانه لكن خايفه و زهقانه عشان انت بعيد عني و مشتاقه و محتاجه و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش طول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك انا بتمايل على الـ beat مشغوله يا شاغلني عليك انا بتمايل على الـ beat انا قلبي مستنيك وسط الناس موجوده لكن تايهه و مخضوضه ماليش غيرك و من غيرك ما تلزمنيش ولا حاجة وسط الناس ملهيه لكن لسه انا هي حبيبتك اللي بتحبك و ماتغيرش ولا حاجه وطول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك”.

يذكر أن آخر أعمال إليسا أغنية “العقد"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتقول كلماتها "بالعقد ده عقدتني

والسلسلة دي حبل وإنت خانقني بيه

بص الخاتم فيه إيه إسمك مكتوب عليه

ده لوحده ذكرى ليوم ماكانليش حظ فيه

خذ اللي ليك ونفضها

وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها

مش بإنت جايب لي إيه

لا بإنت إديت لي إيه

وأي واحدة إسألها ده أكيد ردها

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

خسارة فيك

خسارة فيك

وصلتني لمرحلة

مابقيتش قادرة خلاص ومش متحملة

بستحلى عذابي فيك

ولا ذرة رحمة ليك

وده شئ طبيعي لواحدة عاشت مهملة

لو جبت لي شنط ذهب".