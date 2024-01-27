رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا يشكر السفير خالد جلال لجهوده في استعادة الآثار

قدم علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا ومقره ببرلين، الشكر للسفير خالد جلال سفير جمهورية مصر العربية فى المانيا على المجهود الكبير والاهتمام وتكليف لجنة لسرعه البت فى الكشف عن الآثار المصرية التى استلمتها السفارة وهل هى حقيقية من عدمه.

وقال "ثابت"، "الحمد لله بالتوفيق من الله والمتابعة الدائمة من السفير شخصيا والقنصل أحمد همام جاء الخبر أنها يوجد بها قطع اثرية وجار الآن إرجاعها الى مصرنا الحبيبة شكرا لسيادة السفير خالد جلال".

وأكد علاء ثابت، أن السفيرمن الشخصيات الدبلوماسية العظيمة في عهدة توطدت العلاقات المصرية الالمانية كثيرا والسياحة الالمانية كانت بأعداد كبيرة جدا، مجهود يستحق الاشادة التى تتعامل مع الجالية المصرية باحترام وحب وشكرا لجميع البعثة الدبلوماسية المصرية فى برلين ".

يذكر أنه بجهود مضنية من بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في برلين، انه يضع مصر نصب عينه، فهى الأمان لكل مصرى، ونسعى دائماً فى رفع رايتها عالياً، حيث تم الكشف على اثار مصرية عقب وفاة صاحبها في المانيا وعلى الفور تواصل أهله معه وبدوره تواصل مع السؤولين للتحقق منها ورجعوها الى مصر.

