نتائج رائعة للاعبي سموحة في بطولة الجمهورية للخماسي الحديث

شهدت منافسات بطولة الجمهورية للخماسي الحديث التي أقيمت بالقاهرة تألق لاعبي الخماسي الحديث بنادي سموحة الذين نجحوا في حصد عدد من الميداليات في البطولة .

حيث حصلت اللاعبة"ريتاج علاء الدين" لاعبة نادي سموحة و المنتخب القومي تحت 17 سنة على المركز الثالث فردي و الميدالية البرونزية خلال منافسات بطولة الجمهورية تحت 21 سنة كما حصلت اللاعبة ريتاج علاء الدين و اللاعبة سيليا أحمد على المركز الثالث فرق والميدالية البرونزية

كما حصل اللاعبين عمار حازم و آمر علي و ايوان طه على المركز الثالث فرق و الميدالية البرونزية .

ويضم الجهاز الفني والإداري للخماسي الحديث :

اللواء تامر عاطف رئيس الجهاز و العميد أحمد أبو الفتوح المدير الفني و خالد سعيد المدير الإداري و ريماس هيثم إدارية و ياسمين بيومى إدارية و ابراهيم ايسر إداري .

و مدربي السباحة محمد شويخ و المعتز بالله عصام و محمود طارق و نور ياسر و ابراهيم عمرو و أحمد وائل محمود مجدي و أحمد جمال .

و مدربي الرماية مؤمن خميس و أحمد ماهر عبدالله سطوحى

مدربي الجري أسامة الشاعرى و عبدالعزيز وجد و محمود الشريف و مصطفى فؤاد ومنة الله جمال و روان متولى و دارين أيمن .

مدربي السلاح محمد ابوشال و محمد متولى و نورهان محمد

و مدربي الموانع والفروسية سارة الله إبراهيم و ندى أشرف .