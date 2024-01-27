محافظ الشرقية يُقرر إحالة العاملين المقصرين بأبوكبير للتحقيق

للإهمال والتقصير في العمل..

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين غيرالمتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بأبو كبير لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية طوخ القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد ٥ من العاملين بمقر الوحدة البيطرية بقرية طوخ القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر جمعية طوخ القراموص للإصلاح الزراعي التابعة لمنطقة أبو كبير للإصلاح الزراعي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بجولة تفقدية بشارع فاروق بمدينة الزقازيق، لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع الإشغالات من الشارع وتهيئته أمام حركة السيارات القادمة من نفق عرابي وتوفير عبور آمن للمواطنين.

واطمأن المحافظ على تشغيل النفق وانتظام الحركة المرورية به بعد أن تم افتتاحه رسمياً ليربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُسهم في فك الاختناقات المرورية وخصوصًا أوقات الذروة، مشدداً على ضرورة استمرار أعمال النقطة الثابتة المتمركزة بمحيط ميدان المحطة والمُشكلة من رئاسة حي أول وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

شهدت جولة المحافظ بشارع فاروق تفقد عدد من الشوارع الفرعية والجانبية ليصدر تعليماته لرئيس حي أول بالبدء فوراً في تطويرها ورصفها ببلاط الإنترلوك مع مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وتشغيل نفق عرابي وتطوير ميدان المحطة والتوجيه بالبدء في تطوير الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع فاروق والمؤدية للنفق لاستكمال خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حيث يتم بمركز مشتول السوق أعمال تطوير وتجميل الشوارع بتركيب بلاط الانترلوك ورصف الشوارع والطرق الداخلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يتم بمركز ومدينة منيا القمح أعمال الرصف بمنطقه جامع الحاجة نعيمة وجارى الانتهاء من وضع الطبقة الثانية للشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف العام الاستثماري الحالي.

وقد تابعت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية أعمال التطوير والتجميل بمدخل المدينة لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات الموضوعة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بعد توصيل كل المرافق والبنية التحتية.

كما تواجدت الأجهزة التنفيذية برئاسة حى أول الزقازيق بمنطقة تقسيم المعلمين لمتابعة أعمال وضع الطبقات التأسيسية وذلك استعدادا للقيام بأعمال الأسفلت الجديد من أجل أظهار شوارع تقسيم المعلمين بالصور الحضارية والجمالية المشرفة.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بجنوب المدينة والتي تشمل متفرعات شارع الحرية بطول ١٢١٦٠ متر وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية للعام الحالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ من أجل اضفاء لمسه حضارية مشرفة.