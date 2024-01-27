تسبب في انفجار عينه.. التحقيق مع متهم بالتعدي على مواطن بالسيدة زينب

تباشر النيابة المختصة، التحقيق مع المتهم بإصابة شخص بانفجار في العين اليسرى، بعدما تعدى عليه بإطلاق الخرطوش، إثر تنمر الأول عليه، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية بينهما، في منطقة السيدة زينب.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) مصاب برش خرطوش بالجسم، وقرر بأنه حال سيره صحبة صديقه ( عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مصاب بانفجار بالعين اليسرى واشتباه بانفجار بالعين اليمنى، ولا يمكن إستجوابه محجوز بإحدى المستشفيات بدائرة القسم، حدثت بينهما وبين (عامل "بمغسلة"- مقيم بدائرة القسم)، مشادة كلامية لقيام المذكور بالتنمر على صديقه تطورت لمشاجرة قام على أثرها بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام فرد خرطوش كان بحوزته ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها.

تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (السلاح المستخدم فى الواقعة و2 طلقة ) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس ربة منزل أنهت حياة طفلة لسرقة قرطها الذهبي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أولاد صقر بالشرقية؛ حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامها بقتل طفلة في الثامنة من عمرها، وسرقة قرطها الذهبي.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة «يارا. هـ. أ» 8 سنوات، مقيمة بناحية بنى حسن إحدى قرى المركز، جثة هامدة أعلى سطح منزل جيرانها، وذلك بعد ساعات من اختفائها.

وبالفحص تبين العثور على جثمان الطفلة ملفوفة في ملاءة قماش أعلى سطح منزل جيرانها بالقرية، مع وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، وبتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «ن. ح. م » 20 عاما، ربة منزل «جارة المجني عليها»، وعقب دخول الطفلة المجني عليها المنزل محل الواقعة، اصطحبتها المتهمة إلى السطح لإبعادها عن أعين ذويها، وذلك لسرقة قرطها الذهبي، وحال مقاومة الطفلة المجني عليها وصراخها، قامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقامت بالتخلص منها أعلى سطح منزل مجاور في محل العثور عليها لإبعاد الشبهة عنها.