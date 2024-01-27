بالفيديو.. الكوربيه تكشف عن تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كيانات كبرى

بدعم مؤتمرات البورصة للتنمية

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع:... د.... د. أحمد عثمان الجعيدي مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة معامل سيتي لاب للتحاليل الطبية:..... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن ..دور مؤتمرات البورصة للتنمية في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... في الرقابة المالية ... الهيئة العربية للتصنيع تسعى للاستفادة من التمويل المستدام عبر بوابة سوق الكربون ....حيث نظم المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل لمسئولي الهيئة العربية للتصنيع حول أهم تطورات سوق الكربون الطوعي وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، والابتكار في التمويل المستدام من خلال استحداث وتطوير كل من الأدوات المالية والأسواق المعنية بالتمويل المستدام وعلى رأسها سوق الكربون الطوعي.

يأتي تنظيم ورشة العمل في إطار اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بقضايا المناخ والمخاطر والفرص المرتبطة بها، وتم خلال ورشة العمل استعراض أهم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة والتي من أهمها ٦ قرارات تتمثل في التعديل التشريعي الذي تم فيه تعريف شهادة خفض الانبعاثات الكربونية بانها أداء مالية قابله للتداول بسوق الكربون الطوعي بالبورصة المصرية، وكذلك الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتمكين وتطوير السوق، حيث اصدرت قرارات مجلس إدارة الهيئة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية والمصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بموجب قرار المجلس رقم 163 لسنه 2023 والعمل على اصدار قرارات وقواعد تنظيمية بشأن قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، وقواعد ومعايير اعتماد سجلات شهادات الكربون الطوعية لدي الهيئة واعتماد قواعد وإجراءات التداول وقواعد التسوية والذي يسمح بحوكمة عملية تسجيل واصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، وتحرص الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على العمل المستمر لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة العاملين به.

كما تحتوي الحلقة أيضا على.... "القناة للتوكيلات الملاحية" تستفيد من الأصول غير المستغلة بالتطوير والشراكة ....قال الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية أن حصيلة زيادة رأس مال الشركة والمقدرة بنحو100 مليون جنيه ،توجه إلى التوسع في استثمارات الشركة المتنوعة، خاصة الاستثمارات السياحية، التي تتطلب عملية تجديد شاملة لأسطول السيارات، والمراكب واللنشات، والميكروباصات، وذلك نتيجة التقادم، وهو ما دفع الشركة إلى العمل على الاستفادة من هذه الأصول في ظل الارتفاعات الجنونية لأسعار السيارات.

كانت الشركة قد قررت زيادة رأس المال المصدر المدفوع من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه للشركة بواقع سهمين لكل سهم، خصما من الاحتياط القانوني للشركة، وذلك بعد توزيع كوبون نقدي بقيمة1.39 جنيه .

أضاف د. "عبدالحافظ" أن الشركة تبنت أيضا خطة متكاملة للتوسع في النشاط السياحي، سواء الدينية، أو الترفيهية، وهو ما يتيح الفرص للتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة المستثمرين الأجانب، بما ينعكس إيجابيا على ميزانية الشركة، بالإضافة إلى التوسع في سعة التخزين.

أشار إلي أن الشركة تسعي أيضا لاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة، وهي عبارة عن مباني، واراضي، بالإضافة إلي بعض الأماكن غير المستغلة، من خلال التطوير، أو الشراكة مع القطاع الخاص، المملوكة للشركة...حققت الشركة خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، صافي ربح بلغ 364.89 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 179.81 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتتضمن الحلقة " أيضا " " " ... "برايم انفستمنتس" تجني ثمار إعادة الهيكلة الشاملة لعام2023 ، حيث حصدت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ثمار إعادة الهيكلة التي بدأت مطلع يناير2023، بإعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة وتوابعها وتولي الدكتور محمد عياد كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.

أرجع حسن سمير فريد الرئيس التنفيذي للمجموعة هذا الأداء المتميز إلى النمو الذي شهدته

برايم انفستمنتس ذراع إدارة الأصول لبرايم القابضة ، إذ حققت نمواً وتطورا ملحوظا في الأداء بنهاية العام الماضي ٢٠٢٣ ،حيث تعتبر برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات، وتسعى دائماً لتقديم خدمات استثمارية متميزة لعملائها. ومن خلال التزامها بالتميز والاحترافية.

قال "فريد" أن برايم انفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية على مستوى الأداء المتميز تمكنت من تحقيق ما يلي، حيث أحتل صندوق "تعمير" للأسهم وهو الصندوق الصادر من بنك التعمير والاسكان المركز السادس بعائد ٦٧،٢١%؜ لعام ٢٠٢٣، وكذلك صندوق "كنوز" لتخصيص الأصول وهو الصادر من البنك المصري لتنمية الصادرات فقد أحتل المركز الثاني بعائد ٦٨،٠٤%؜ لعام ٢٠٢٣، كما حققا صندوقي "ثراء" الصادر من البنك المصري الخليجي وصندوق “موارد" الصادر من بنك التعمير والإسكان وهما صندوقين لأسواق النقد المركزين الرابع والسادس على التوالي بعوائد بلغت ١٨،١٦%؜ و١٧،٩٦% في عام ٢٠٢٣.

أضاف "فريد" أن هذا التطور الملحوظ في قطاع إدارة الأصول هو مكسب وخطوة هامة لمجموعة برايم في ظل خطتها المستقبلية لعودة الشركة إلى سابق عهدها، ما يعود بالنفع على مساهمين الشركة القابضة وتعظيماً لأداء الشركة لخدمة سوق المال المصري والاقتصاد ككل.

.كما يتضمن البرنامج ... ""ESTA" تشارك بمحاضرات وندوات تعريفية حول سوق المال لزوار معرض الكتاب....حيث تشارك الجمعية المصرية للمحللين الفنيين "ESTA" في معرض القاهرة الدولي للكتاب لمدة 4 أيام.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المشاركة في معرض الكتاب، بهدف المساهمة في التوعية ونشر ثقافة الاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية، وأهمية البورصة كمنصة تمويل مهمة تساعد الشركات على التمويل والتوسع.

أضاف "يونس" أن الجمعية ستقوم أيضا بنشر الدور الكبير للجمعية فيما يتعلق بالتحليل الفني، وما تقدمه الجمعية من خلال أعضاء مجلس إدارتها في تنظيم برامج تدريبية تتعلق بكل ما يختص بسوق المال سواء في اساسيات الاستثمار، أو إدارة المخاطر، أو المشتقات المالية، أو غيرها من الأنشطة التي يتم ممارستها بسوق المال.

أشار رئيس الجمعية إلى أن عدد المشاركين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية يبلغ 4 أعضاء، على أن تكون عملية استعراض ثقافة سوق المال للجمهور عبر جناح البورصة المصرية في معرض الكتاب.

استأنفت الجمعية برنامجها التدريبي السنوي المقدم للعاملين بسوق الأوراق المالية مطلع يناير الجاري2024 ببرنامجين تدريبيين في اساسيات الاستثمار، وإدارة المخاطرة، وحضرها 45 مستفيدا.

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها، وتحقيقها مستويات تاريخية جديدة، مدعومة بمشتريات المستثمرين.

كما تتوقع "رمسيس" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي مستوى 29000 نقطة، بدعم حالة التفاؤل، والحديث عن عمليات تخفيض للعملة المحلية.

تتوقع "رمسيس" أيضا أن يواجه المؤشر الرئيسي مستوى المقاومة عند مستوى 28200 نقطة، على أن يكون منطقة الدعم عند مستوى 27500 نقطة.