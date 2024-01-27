مسلسل حدوتة منسية الحلقة الأولى.. قنوات ومواعيد العرض

تنطلق اليوم السبت أولى حلقات مسلسل حدوتة منسية، بطولة النجوم سوسن بدر، عبير صبري، طارق صبري، أحمد فهمي، مقرر أن يعرض العمل في تمام الثامنة مساءً على شاشة Cbc.

مسلسل حدوتة منسية يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية

يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

مسلسل "حدوتة منسية" يعتبر أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر خلاله بشخصية تدعى "خيرى" وهى شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانباً إنسانيا بالشخصية التي تقدمها، و العمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.