محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من رفع كفاءة شارع المعهد الديني

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تسهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين، لافتًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بطول 4 كم وبتكلفة 10 ملايين جنيه بمدينة الزقازيق، باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي "الزقازيق - بلبيس" وللوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

شدد محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيس حي أول، بمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الانتهاء من الاعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، أنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق، بدءًا من نفق أبو الريش وصولاً لمزلقان العصلوجي بطول 4 كم ومتوسط عرض ما بين 13 حتى 17 مترًا بمواقع متفرقه وبتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع طبقة التأسيس بالطريق على مسافة 250 مترًا وتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل، أن الأعمال الجارية تشمل وضع طبقة التأسيس من الأسفلت تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت النهائية وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، حيث يمثل الطريق محورًا مروريًا مهمًا يُسهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد مع رؤساء المراكز والمدن أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

حيث يتم بمركز مشتول السوق أعمال تطوير وتجميل الشوارع بتركيب بلاط الأنترلوك ورصف الشوارع والطرق الداخلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يتم بمركز ومدينة منيا القمح أعمال الرصف بمنطقه جامع الحاجة نعيمة وجارٍ الانتهاء من وضع الطبقه الثانية للشوارع المدرجة ضمن خطة الرصف للعام الاستثماري الحالي.

وقد تابعت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الحسينية أعمال التطوير والتجميل بمدخل المدينة لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات الموضوعة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بعد توصيل كافة المرافق والبنية التحتية.

كما تواجدت الأجهزة التنفيذية برئاسة حى أول الزقازيق بمنطقة تقسيم المعلمين لمتابعة أعمال وضع الطبقات التأسيسية وذلك استعدادًا للقيام بأعمال الأسفلت الجديد من أجل إظهار شوارع تقسيم المعلمين بالصور الحضارية والجمالية المشرفة.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بجنوب المدينة التي تشمل متفرعات شارع الحرية بطول ١٢١٦٠ مترًا وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية للعام الحالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ من أجل اضفاء لمسه حضارية مشرفة.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

كما قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتعرف على نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد منطقة لكوظ وقسم حسن صالح، لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية، حيث تم الانتهاء من تركيب 7 آلاف متر من إجمالي 13500 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة والتى تأتى تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضارى لمدنها.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس حى ثان الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

و التقى الدكتور ممدوح غراب، بعدد من المواطنين والذين قدموا له الشكر وللجهاز التنفيذي لاهتمامهم بتطوير الشوارع الجانبية وإعادة رصفها باستخدام الإنترلوك وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية الاطمئنان على أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بأرصفة شارع المحافظة وأعمال الرصف الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته، ليؤكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.

توجه محافظ الشرقية لتفقد منطقتي الاستاد وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق ليقرر تشكيل لجنة من رئاسة المركز وحي ثان لمراجعة المساحات الفارغة بين الوحدات السكنية المتعدي عليها من قبل بعض المواطنين لإعادة استغلالها في إقامة مسطحات خضراء أو طبقًا لمشروعات التقسيم المعتمدة سلفًا لتلك المناطق.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع عزبة مرعي التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، ليصدر تعليماته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس حي ثان بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، وكذلك إعداد المقايسة اللازمة لرصف شوارع القرية ببلاط الإنترلوك وذلك ضمن خطه التطوير والتجميل التي يشهدها مركز الزقازيق.