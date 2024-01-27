السبت 27 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

غازبروم تصدر 42.2 مليون متر مكعب غاز يوميًا إلى أوروبا عبر أوكرانيا

غازبروم الروسية
غازبروم الروسية

قال ممثل شركة غازبروم الروسية، إن "إمدادات الشركة بالغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 42.2 مليون متر مكعب يوميا من خلال محطة سودجا لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية".

txt

أوكرانيا تعلن مسؤليتها عن قصف مصفاة نفط جنوب روسيا

txt

العالم يستعد لمواجهة محتملة مع روسيا.. ولافروف ينفي رغبة بلاده في الحرب

وأضاف ممثل الشركة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباءتاس الروسية، اليوم السبت، "أن شركة غازبروم تزود أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لضخ الغاز البالغة 42.2 مليون متر مكعب يوم 27 يناير؛ وتم رفض طلب إنشاء محطة ضخ الغاز سوخرانوفكا".

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا وتم إيقاف الضخ عبر خط أنابيب نورد ستريم تماما.

وفي سياق آخر، سجلت شركة روسنفت النفطية الروسية، رقما قياسيا لإنتاج الغاز بـ 106 مليارات متر مكعب في نهاية عام 2023.

وقال النائب الأول لرئيس شركة روسنفت، سيرجي منجينسكي، إن "روسنفت هي أيضا أكبر منتج مستقل للغاز، وصلنا في 2023 لأعلى رقم قياسي تاريخي، حيث أنتجنا 106 مليارات متر مكعب من الغاز ووصلنا إلى حصة سوقية تبلغ 14%".

مواد متعلقة

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 9 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف

طرح كايي x7 في روسيا تزامنًا مع إطلاقها بمصر.. ننشر أبرز المواصفات

قبل التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.. روسيا تطلق تحذيرها الأخير لتركيا

الجالية المصرية في روسيا: مشروع الضبعة يؤكد قوة وصلابة علاقة الدولتين
الجريدة الورقية