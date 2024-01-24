الخميس 25 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العالم يستعد لمواجهة محتملة مع روسيا.. ولافروف ينفي رغبة بلاده في الحرب

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

في ظل تزايد المخاوف من اندلاع حرب كبرى بين روسيا والغرب، نفى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، رغبة بلاده في ذلك، وقال لافروف في مؤتمر صحفي، إن "لا أحد في العالم يريد حرباً كبيرة، وروسيا هي آخر من يريد ذلك".

الغزو الروسي لأوكرانيا 

في المقابل، حذر قائد الجيش البريطاني، الجنرال السير باتريك ساندرز، من أن "الغزو الروسي لأوكرانيا هو علامة على أشياء قادمة، وأن العالم يجب أن يستعد لمواجهة محتملة مع روسيا على نطاق الصراعات الكبرى في القرن العشرين".

وقال ساندرز إن "أوكرانيا مهمة حقاً، ولا يمكننا أن نتحمل ارتكاب نفس الخطأ اليوم الذي ارتكبه أسلافنا في أزمة يوليو عام 1914".

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وأكد ساندرز أن "هذه الحرب لا تتعلق فقط بالتربة السوداء في دونباس، ولا بإعادة تأسيس الإمبراطورية الروسية، بل تتعلق بهزيمة نظامنا وأسلوب حياتنا سياسياً ونفسياً ورمزياً".

وأضاف أن "الشجاعة الأوكرانية تكسب الوقت في الوقت الحالي، لكننا يجب أن نستعد للمستقبل".

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