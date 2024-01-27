تحصين 651 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت أعمالها في ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣م قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الأسبوع التاسع من الحملة بتحصين (٦٥١ ألف و٧١٠) رأس ماشية ما بين تحصين (٣٢٩ ألفًا و١٧٤) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و( ٣٢٢ ألفًا و ٥٣٦) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (١٥٦٤٩) رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (٦١٠٢) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرًا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ندوة تفاعلية في مجال التأمين على الماشية بالمضيفة الكبيرة بقرية الجوسق التابعة لإدارة بلبيس البيطرية وذلك بحضور كلا من المهندس كارول جورج مسئول صندوق التأمين على الثروة الحيوانية و مديري إدارات ( الإرشاد – بلبيس ) ومدير مكتب التأمين بالمديرية و أطباء التأمين على الماشية ومسئولي صندوق التأمين على الماشية بالشرقية وأطباء الإرشاد والتأمين بإدارة بلبيس البيطرية رئيس قسم التأمين بالإدارة وعدد كبير من مربين الثروة الحيوانية ونقيب الفلاحين ببلبيس، وحضور رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة، وعدد من العاملين بالوحدة ومدير الاصلاح الزراعي ومدير ورئيس الجمعية الزراعية بالجوسق.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة جاءت لمناقشة مشروع التأمين على الثروة الحيوانية وتذليل العقبات التي توجه عملية التأمين و للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها ولتلافى المخاطر التى قد يتعرض لها مربى الماشية نتيجة النفوق أو الذبح الاضطراري والحرق وخيانة الأمانة.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين مديريتي الصحة والزراعة في تنظيم الندوات التثقيفية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه في إطار البروتوكول الموقع بين مديريتي الزراعة والصحة لعقد ندوات توعوية وتثقيفية للعاملين بها تم تنفيذ ندوة تثقيفية لعدد من العاملين بالمديرية عن "التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة المصرية" بمشاركة الأستاذة ماري عزمي مديرة إدارة التدريب والعلاقات العامة بمديرية الزراعة والأستاذة فاتن عبد الرازق مسئول إعلام بمديرية الصحة والأستاذة نوال سرحان مسئول نوادي المرأة بمديرية الصحة وعدد من العاملين وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الزراعة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة قيام الدكتورة عايدة عطية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية ،ومدير عام إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، بتقديم الندوة التي أوضحت خلالها أن الواجب والمسئولية الوطنية تحتم علينا العمل على تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها القانونية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها كافة مما يعزز مبادئ تكافؤ الفرص والذي يأتي ضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة وبناء مجتمع عادل يضمن الحقوق والفرص المتساوية للجميع كما تم التعريف بجهود الدولة القضاء علي ظاهرة العنف في المجتمع والمبادرة الرئاسية الخاصة بصحة المرأة والخطوط الساخنة لاستقبال مشاكل المرأة ودعمها لوزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة 15115 وتنظيم الاسرة 19559 وخط نجدة الطفل 16000 وخطوط الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية 0226186911 والخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 11439 تكافل وكرامة الخط الساخن لقطاع السكان 0800888 وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور.