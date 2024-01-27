سوهاج تشارك في الملتقى الأول لطلاب كليات الطب بجامعات الصعيد

شاركت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج في الملتقى الأول لطلاب كليات الطب بجامعات الصعيد، الذي نظمته جامعة الوادي الجديد، تحت شعار “أطباء الجمهورية الجديدة”، بمشاركة ٦ جامعات، هي: الوادي الجديد، الأقصر، سوهاج، بني سويف وجامعة الأزهر بأسيوط، وجامعة ميريت.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدور الشباب والعمل على تمكينهم من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع، تحرص الجامعة علي مشاركة أبنائها الطلاب في كافة الملتقيات والأنشطة الطلابية بما يسهم فى صقل شخصيتهم وخلق جيل شاب ناضج قيادى قادر على الإبداع والابتكار والنهوض ببلده.



وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى الجامعي تحرص على تخريج جيل قادر على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ليكون نواة البناء بالجمهورية الجديدة، من خلال مشاركة طلابها بمختلف الانشطة الطلابية ودعمها من أجل تنمية قدراتهم، مضيفًا أن الملتقى يستمر حتى ٢٩ يناير الجاري، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد.

وقال الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ان الفوج المشارك من طلاب الكلية غادر أرض الجامعة صباح الجمعه، وانطلقت فعاليات الملتقي اليوم في رحاب جامعة جنوب الوادي الجديد بمدينة الخارجة.

وأضاف الدكتور محمد نصر ثابت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى يتضمن عددًا من الأنشطة الطلابية التثقيفية والرياضية والترفيهية، حيث تتمثل أهمية تلك الملتقيات في توطيد أواصر الصداقة والمحبة والتعاون الثقافي والفني والإبداعي بين طلاب الكلية وأقرانهم بجامعات صعيد مصر.

وأضافت إيمان الفولي، مدير رعاية شباب الكلية، أن الفوج المشارك في الملتقى ضم ١١ من طلاب الكلية، حيث يشارك ٧ طلاب في مباريات كرة القدم، وطالبين في مسابقات دوري المعلومات، وطالب في مسابقة الشطرنج، وطالبة بمسابقه شعر الفصحي، كما تضمنت هيئة الإشراف الدكتور محمد محيي الدين هابيل، والدكتور مصطفى عبد اللاه دسوقي.