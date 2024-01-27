القادسية السعودي يُجدد عقد عبد العزيز العثمان

جددت ادارة نادي القادسية السعودي، عقد اللاعب عبد العزيز العثمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2028.

أعلنت ادارة النادي السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي بمنصة" X "، تجديد العثمان بعدما تدرج في الفئات السنية حتى صعد إلى الفريق الأول، ونجح في حجز مكانه ضمن تشكيلة الفريق القدساوي.

واستطاع عبد العزيز العثمان المشاركة في 8 مباريات مع النادي القادسي، سجل من خلالهما هدفين وقام بصناعة3 أخرين.

واستطاع عبد العزيز العثمان المشاركة في 8 مباريات مع النادي القادسي، سجل من خلالهما هدفين وقام بصناعة3 أخرين.

القادسية يدعم صفوفه

وقدم القادسية عرضًا بقيمة 18 مليون يورو إلى نادي ريال بيتيس الإسباني لبيع لاعب الفريق في الأيام الأخيرة من الانتقالات.

وأبدى ريال بيتيس الموافقة على عرض القادسية لبيع نبيل فقير إلا أن اللاعب نفسه لم يقبل العرض لعدم رغبته في الذهاب إلى المملكة العربية السعودية والاستمرار في أوروبا.

وقامت وزارة الرياضة السعودية بتطويرًا كبيرًا في مسابقة الدوري السعودي بإستقدام العديد من اللاعبين البارزين في أوروبا، كما يعد نادي القادسية أحد الأندية المنضمة إلى صندوق الاستمثار السعودي.