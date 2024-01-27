صلاح الجمل والشيخ ربيع جمعة والمنشد السوهاجي ببرنامج واحد من الناس.. غدًا

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة، مساء غد الأحد، فضيلة الدكتور الشيخ ربيع جمعة الغفير والشيخ والقارئ صلاح الجمل والمنشد محمد السوهاجي.

وتتناول الحلقة الحديث عن العديد من الأمور الدينية وتفسير احاديث رسول الله "ص"، وحكم ابن عطاء اللة السكندري، وهل كل انسان يطلب شئ من الله ولا يستجاب له دليل علي عدم قبول الله له.

ومن هم “سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله”، وحكاية العدد سبعة في القرآن والسنة

يذكر أن برنامج واحد من الناس يذاع غدا الأحد في العاشرة مساء على قناة الحياة.