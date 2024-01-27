أنشطة تفاعلية للتوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب بالشرقية

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، حملة توعية وأنشطة تفاعلية، للتوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي وأرقام الخط الساخن ١٢٥.

وخلال فعاليات الحملة، تم توزيع بورشورات توعوية، وعمل أنشطة تفاعلية مع الأطفال، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وبين مديرية الشباب والرياضة، وذلك بهدف ترسيخ مفاهيم التوعية بالحفاظ على المياه والقضايا البيئية، من أجل الحفاظ على مقدراتنا الطبيعية في ظل التحديات التي نواجهها.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إلى أن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة تقوم بتنفيذ عدد كبير من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية داخل الأندية ومراكز الشباب، بهدف الحفاظ على مصادر المياه من التلوث، وتعزيز مفهوم الترشيد لدى النشء، والحديث عن القضايا البيئية.

وأشارت الدكتورة مي عزت مصطفى، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، إلى أن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية تعمل من خلال خطط معدة سلفًا من أجل نشر الوعى المائي، وتعزيز مفهوم الترشيد لدى النشء كونهم أكثر فئة لديها استعداد لتلقى إلى معلومة، أو تبني سلوك إيجابي يخص قضية المياه، للتعريف بمشاكل المياه بجانب ترسيخ السلوكيات الإيجابية والعادات الصحيحة في التعامل مع الموارد الطبيعية في ظل بيئة نظيفة وصحية.