وكيل تعليم الغربية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد صباح اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الاعدادية، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 / 2024، حيث تتم أعمال التقدير لجميع المواد الدراسية التي أدى بها الطلاب الامتحان، ويجرى تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، البالغ عددهم 87068 طالبًا، بالإضافة إلى 3492 طالبًا لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية في جميع المواد، مثمنًا بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان.



وقد أكد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، مؤكداً بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وخلال الجولة بمقار التقدير، قام "حسن" بتفقد جميع الحجرات للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة في المكان المخصص لذلك، ومراجعة المرايا مع الدرجات الداخلية لكل سؤال، والتأكد من إغلاق البوابات لجميع المقار، وعدم خروج أحد إلا بعد الانتهاء من التصحيح.

وقد صرح وكيل الوزارة، أن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم السبت وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم يأتي بعدها دور لجنة النظام والمراقبة في عمليات الرصد الورقي والإلكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيداً لاستخراج النتيجة النهائية للاعتماد من معالي الأستاذ الدكتور محافظ الغربية، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.