الإصابات تضرب قائمة برشلونة قبل مواجهة فياريال الليلة بالليجا

أعلن تشافي هيرنانديزالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة القائمة الأساسية للبارسا التي سيخوض بها مباراة فياريال والمقرر لها علي ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني ، موسم 2023/24.

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يقع برشلونة في المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي برصيد 44 نقطة حصدها من لعب 20 مواجهة فاز خلالها في 13 لقاء وتعادل في 5 وخسر موجهتان.

قائمة برشلونة لمباراة فياريال..

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، أندريس كريستنسين، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

في خط الوسط: بيدري، أريول روميو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، مارك جيويو.

ويغيب عن قائمة برشلونة 7 لاعبين بسبب الإصابات وأبرزهم سيرجي روبيرتو قائد الفريق الكتالوني والذي يعاني من إصابة في وتر العرقوب .

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.