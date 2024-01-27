بعد نجاح "حالة خاصة".. طه دسوقي يعلق على فيلم "404" لمنى زكي

علق الفنان الشاب طه دسوقي، بطل مسلسل "حالة خاصة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الأسابيع الماضية، بعد عرض الحلقات الأربع منه، حيث إنه من المقرر عرض حلقتين كل أسبوع يوم الأربعاء، على فيلم 404 للنجمة منى زكي، المتوفر حاليًا بدور العرض، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وعلق نجم مسلسل "حالة خاصة"، على فيلم 404 للنجمة منى زكي، قائلًا: "فيلم مهم وحقيقي وممتع.. شكرا ومبروك لكل صناع الفيلم"، وذلك بعد يومين فقط من عرض الفيلم في موسم إجازة نصف العام، في دور العرض الحالي.

جدير بالذكر أن قصة فيلم "رحلة 404"، تدور حول شخصية سيدة تدعى غادة سعيد، تعمل مندوب تسويق عقاري، وتحاول التخلص من ماضيها وحياتها السابقة التي كانت ترفضها تمامًا، وتحضر للسفر لأداء فريضة الحج لتعلن توبتها وتتقرب من الله بالصلاة، لكنها تصطدم بوالدتها التي كانت السبب في الآلام التي عاشتها، وتتعرض والدتها لحادث ضخم وتحتاج مبلغا ماليا ضخما لإجراء عدة عمليات جراحية، وفي المقابل تذهب غادة لماضيها الملوث، وتفتح دفاترها القديمة بحثًا عن توفير تلك الأموال، وتضطر للسرقة وتتعرض لضغوط صعبة، وفي النهاية تنجح في توفير المبلغ والسفر للحج، دون أن تعود للماضي الملوث.

أما مسلسل "حالة خاصة" المعروض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.