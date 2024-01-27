انطلاق أعمال تقدير درجات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأزهر الشرقية

انطلقت، اليوم السبت؛ أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الشرقية الأزهرية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، وذلك بمقر معهد الصفوة النموذجي بنين، ومعهد الزقازيق الثانوي.

وتفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، برفقة الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، غرف التصحيح، ووجه مُشرفي المواد، والمراجعين الفنيين، ومُقدري الدرجات بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية؛ ليحصل كل طالب على حقه.

وطالب رئيس المنطقة مُقدري الدرجات بضرورة التوقيع ثلاثيًا، ومراجعة جميع الفقرات المكتوبة لكل طالب، وعدم ترك أي فقرة دون تصحيح.